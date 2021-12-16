Об этом пишет «НБН» ссылаясь брифинг Виктора Ляшко.
Как уточнил министр, он имеет в виду такие области как Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская. В этих регионах ситуация с коронавирусом стабилизируется, а потому они могут покинуть «красную» карантинную зону:
«Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций готовится к заседанию, чтобы рассмотреть вопрос о выходе этих регионов из «красной» зоны».
Стоит отметить, что на сегодня «красными» всё ещё остаются восемь областей. Среди них:
- Волынская
- Житомирская
- Запорожская
- Киевская
- Николаевская
- Сумская
- Черкасская
- Черниговская
Напомним, ранее мы писали, что в Украине продлили адаптивный карантин.
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