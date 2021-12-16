Об этом пишет «НБН» ссылаясь брифинг Виктора Ляшко.



Как уточнил министр, он имеет в виду такие области как Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская. В этих регионах ситуация с коронавирусом стабилизируется, а потому они могут покинуть «красную» карантинную зону:



«Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций готовится к заседанию, чтобы рассмотреть вопрос о выходе этих регионов из «красной» зоны».



Стоит отметить, что на сегодня «красными» всё ещё остаются восемь областей. Среди них:



Волынская Житомирская Запорожская Киевская Николаевская Сумская Черкасская Черниговская

Напомним, ранее мы писали, что в Украине продлили адаптивный карантин.