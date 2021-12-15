Информацию передает «НБН», ссылаясь на Unian.net.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания Кабмина.

Действие карантинных ограничений продлено до 31 марта 2022 года.

«Карантинные ограничения продлены с целью максимально эффективного противодействия пандемии и защиты здоровья людей», — сказал украинский премьер.

Как известно, сейчас в Украине действует режим адаптивного карантина и чрезвычайной ситуации, установленный до 31 декабря 2021 года с изменениями от 24 ноября сего года об ужесточении требований в «желтых» зонах эпидемиологической опасности.

Кроме того, с 3 декабря в Украину запретили въезд иностранцев из ряда африканских стран, где обнаружен штамм «Омикрон», который в нашей стране пока не обнаружен.

Как ранее отмечали в ВОЗ, существует повышенный риск заражения «Омикроном», по сравнению с другими штаммами, что вызывает серьезное беспокойство.

Ранее мы сообщали о предприятиях, которые производят фальшивое сливочное масло.