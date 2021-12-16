Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью Владимира Зеленского для «НВ«.



В комментарии журналистам президент отметил, что в следующем году будет продлена кампания по вакцинации украинцев от коронавируса:



«Каждый человек не может и не обязан долго терпеть утомляемость. Потому что это прямой путь к выгоранию, потере надежды, унынию. И задача государства состоит в том, чтобы уберечь своих граждан от подобных чувств».



Исходя из этого, отметил президент, 2022 год в этом вопросе станет решающим:



«Только одно поможет нам избавиться от карантина — это полный курс вакцинации у большинства граждан. Только так мы сможем отказаться от карантина, забыть о нём».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине продлили адаптивный карантин.