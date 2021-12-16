Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг главы Минздрава.



Как сообщил Виктор Ляшко, согласно контракту Украина получит 300 000 курсов лечения данного лекарственного средства:



«Как я и обещал, мы подписали договор с компанией Pfizer о закупке инновационного лекарства «Паксловид». Оно используется для амбулаторного лечения пациентов, которые болеют коронавирусом».



Профильный чиновник отметил, что «Паксловид» поможет инфицированным из групп риска пройти болезнь без осложнений, госпитализаций и летальных исходов:



«В прошлом месяце компания-производитель «Паксловида» объявила результаты исследования препарата. Оказалось, что если начать принимать лекарство в течение трех дней после появления симптомов коронавируса, то риск госпитализации и смерти снижается на 89%. Если начать принимать лекарство в течение пять дней, то риск осложнений и смерти снижается на 85%».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.