Доктор Евгений Комаровский рассказал, как украинцам облегчить кашель, который долго не проходит после коронавирусной инфекции. В эфире телеканала «Украина» объяснил, почему кашель может еще долго беспокоить человека после того, как он переболел COVID-19, информирует «НБН».

По словам медика, кашель может досаждать длительное время не только после коронавируса, но и после других инфекционных болезней. По его словам, в процессе ОРВИ может быть поражена слизистая оболочка бронхов. В результате возникает кашель, который не проходит даже после выздоровления.

Комаровский отметил, что после болезни слизистая оболочка начинает восстанавливается, в то же время активизируется кровообращение, которое способствует выработке слизи. От этого продукта секреции клеток организм начинает избавляться с помощью кашля.

Доктор добавил, что густая мокрота выделяется из-за дефицита жидкости, поэтому нужно пить много чистой воды. Также избавиться от кашля поможет увлажнение воздуха в помещении: влажность должна составлять от 40 до 60%.

Ранее Комаровский объяснил, почему беременным важно обязательно вакцинироваться от коронавирусной инфекции и каким препаратом делать прививку.