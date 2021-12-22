Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Национальную академию наук Украины.



Эксперты, опираясь на информацию ВОЗ, отметили, что в странах, где был зафиксирован штамм коронавируса «Омикрон», прирост зараженных удваивается каждые 1,5-3 дня.



В частности, новый штамм уже стал доминантным в таких странах Европы как:



Великобритания

Дания

Ирландия

Финляндия

«Стоит подчеркнуть такую тенденцию, что в Скандинавии и Западной Европе больше заболевших «Омикроном», нежели в Восточной Европе. Число заболевших в Западной Европе всегда было выше, чем в Восточной. В то же время, именно в Восточной части Европы больше летальных исходов, так как уровень вакцинации населения ниже».



Учитывая то, как в других странах меняется ситуация с коронавирусом и то, с какой скоростью распространяется «Омикрон», эксперты считают, что вспышка этого штамма в Украине будет уже в начале января 2022 года.



В НАН также отметили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, через две недели число заболевших «Омикроном» может вырасти в 20-500 раз.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о состоянии первгго заболевшего штаммом «Омикрон» в Украине.