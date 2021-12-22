Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Национальную академию наук Украины.
Эксперты, опираясь на информацию ВОЗ, отметили, что в странах, где был зафиксирован штамм коронавируса «Омикрон», прирост зараженных удваивается каждые 1,5-3 дня.
В частности, новый штамм уже стал доминантным в таких странах Европы как:
- Великобритания
- Дания
- Ирландия
- Финляндия
«Стоит подчеркнуть такую тенденцию, что в Скандинавии и Западной Европе больше заболевших «Омикроном», нежели в Восточной Европе. Число заболевших в Западной Европе всегда было выше, чем в Восточной. В то же время, именно в Восточной части Европы больше летальных исходов, так как уровень вакцинации населения ниже».
Учитывая то, как в других странах меняется ситуация с коронавирусом и то, с какой скоростью распространяется «Омикрон», эксперты считают, что вспышка этого штамма в Украине будет уже в начале января 2022 года.
В НАН также отметили, что по данным Всемирной организации здравоохранения, через две недели число заболевших «Омикроном» может вырасти в 20-500 раз.
Напомним, ранее в Минздраве сообщили о состоянии первгго заболевшего штаммом «Омикрон» в Украине.
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