Об этом пишет «НБН«.



Во время брифинга 21 декабря, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинец, заболевший «Омикроном» — уже выздоровел:



«Заболевший коронавирусом штамма «Омикрон» украинец был полностью привит от COVID-19. Вакцинировался он ещё весной. Болезнь протекала в лёгкой, буквально бессимптомной форме. На сегодня его ПЦР-тест показывает негативный результат».



Чиновник отметил, что только вакцинация помогает защититься от заболевания коронавирусом в тяжелой форме и летального исхода:



«Как прогнозируют ученые, уже в ближайшие два месяца именно «Омикрон» станет доминирующим штаммом коронавируса в Европе».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.