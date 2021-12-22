Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг чиновницы.
По словам Марии Карчевич, в праздничный период 1 и 2 января 2022 года, все пункты вакцинации против коронавируса не будут работать. В связи с этим замглавы Минздрава просит украинцев заранее пройти вакцинацию, а не откладывать её на послепраздничный период:
«Все пункты и центры COVID-вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. Мы хотим, чтобы медработники немного отдохнули в первые дни празднования Нового года. Но уже с 3 января все пункты вакцинации продолжат работу в своем обычном режиме».
В Минздраве напомнили, что в Украине работает:
- более 1 400 мобильных бригад
- более 3 300 пунктов вакцинации
- более 500 центров вакцинации
Узнать о графике работы пунктов и центров можно на официальном сайте Минздрава или позвонив по номеру 0-800-60-20-19:
«Просим вас не откладывать вакцинацию на послепраздничный период. Прививайтесь сейчас, чтобы в новом году получать лишь приятные неожиданности».
Напомним, ранее мы писали, когда в Украине позволят вакцинацию бустерной дозой.
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