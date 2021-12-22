Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг чиновницы.



По словам Марии Карчевич, в праздничный период 1 и 2 января 2022 года, все пункты вакцинации против коронавируса не будут работать. В связи с этим замглавы Минздрава просит украинцев заранее пройти вакцинацию, а не откладывать её на послепраздничный период:



«Все пункты и центры COVID-вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. Мы хотим, чтобы медработники немного отдохнули в первые дни празднования Нового года. Но уже с 3 января все пункты вакцинации продолжат работу в своем обычном режиме».



В Минздраве напомнили, что в Украине работает:



более 1 400 мобильных бригад

более 3 300 пунктов вакцинации

более 500 центров вакцинации

Узнать о графике работы пунктов и центров можно на официальном сайте Минздрава или позвонив по номеру 0-800-60-20-19:



«Просим вас не откладывать вакцинацию на послепраздничный период. Прививайтесь сейчас, чтобы в новом году получать лишь приятные неожиданности».

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине позволят вакцинацию бустерной дозой.