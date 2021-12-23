Об этом пишет «НБН«.
По информации из ковид-карты СНБО, в течение вчерашнего дня в Украине выявили 7 312 новых заражённых коронавирусом. С начала пандемии в нашей стране зафиксировано 3 630 391 человек, заболевших COVID-19, из которых:
- умерли — 94 184 (+ 275 за день)
- вылечились — 3 393 420 (+ 16 521 за день)
- число активно больных — 142 787
- число госпитализированных за день — 1 691
Число заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 325 257 (+ 1 211)
- Харьковская область — 241 763 (+ 259)
- Днепропетровская область — 240 883 (+ 231)
- Одесская область — 237 820 (+ 174)
- Львовская область — 218 027 (+ 417)
- Киевская область — 183 400 (+ 355)
- Запорожская область — 180 858 (+ 303)
- Донецкая область — 165 359 (+ 531)
- Хмельницкая область — 145 231 (+ 387)
- Житомирская область — 139 486 (+ 243)
- Полтавская область — 137 919 (+ 495)
- Сумская область — 130 012 (+ 228)
- Черкасская область — 127 170 (+ 223)
- Ровенская область — 126 577 (+ 208)
- Ивано-Франковская область — 126 225 (+ 298)
- Черновицкая область — 118 647 (+ 117)
- Николаевская область — 114 511 (+ 198)
- Винницкая область — 111 059 (+ 201)
- Тернопольская область — 106 533 (+ 246)
- Волынская область — 102 685 (+ 221)
- Черниговская область — 93 843 (+ 278)
- Закарпатская область — 86 690 (+ 279)
- Херсонская область — 78 494 (+ 77)
- Луганская область — 59 384 (+ 59)
- Кировоградская область — 32 567 (+ 73)
За сутки больше всего новых зараженных выявили в Киеве (+ 1 211), а также в Донецкой (+ 531), Полтавской (+ 495) и Львовской (+ 417) областях.
В мире на сегодня официально зафиксировано 277 543 301 случаев заболевания коронавирусом. Из этого количества:
- умерли — 5 394 117
- вылечились — 248 700 819
- число активно больных — 23 448 365
Десятка стран с наибольшим числом заболевших:
- США — 52 510 978 (+ 257 130)
- Индия — 34 765 976 (+ 7 495)
- Бразилия — 22 222 928 (+ 3 451)
- Великобритания — 11 647 473 (+ 105 330)
- Россия — 10 292 983 (+ 25 264)
- Турция — 9 228 835 (+ 19 095)
- Франция — 8 798 028 (+ 84 272)
- Германия — 6 915 353 (+ 45 858)
- Иран — 6 177 885 (+ 2 103)
- Испания — 5 645 095 (+ 60 041)
Напомним, ранее в НАН спрогнозировали, когда Украину накроет коронавирус штамма «Омикрон».
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