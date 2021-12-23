Об этом пишет «НБН«.



По информации из ковид-карты СНБО, в течение вчерашнего дня в Украине выявили 7 312 новых заражённых коронавирусом. С начала пандемии в нашей стране зафиксировано 3 630 391 человек, заболевших COVID-19, из которых:



умерли — 94 184 (+ 275 за день) вылечились — 3 393 420 (+ 16 521 за день) число активно больных — 142 787 число госпитализированных за день — 1 691

Число заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 325 257 (+ 1 211)

Харьковская область — 241 763 (+ 259)

Днепропетровская область — 240 883 (+ 231)

Одесская область — 237 820 (+ 174)

Львовская область — 218 027 (+ 417)

Киевская область — 183 400 (+ 355)

Запорожская область — 180 858 (+ 303)

Донецкая область — 165 359 (+ 531)

Хмельницкая область — 145 231 (+ 387)

Житомирская область — 139 486 (+ 243)

Полтавская область — 137 919 (+ 495)

Сумская область — 130 012 (+ 228)

Черкасская область — 127 170 (+ 223)

Ровенская область — 126 577 (+ 208)

Ивано-Франковская область — 126 225 (+ 298)

Черновицкая область — 118 647 (+ 117)

Николаевская область — 114 511 (+ 198)

Винницкая область — 111 059 (+ 201)

Тернопольская область — 106 533 (+ 246)

Волынская область — 102 685 (+ 221)

Черниговская область — 93 843 (+ 278)

Закарпатская область — 86 690 (+ 279)

Херсонская область — 78 494 (+ 77)

Луганская область — 59 384 (+ 59)

Кировоградская область — 32 567 (+ 73)

За сутки больше всего новых зараженных выявили в Киеве (+ 1 211), а также в Донецкой (+ 531), Полтавской (+ 495) и Львовской (+ 417) областях.

В мире на сегодня официально зафиксировано 277 543 301 случаев заболевания коронавирусом. Из этого количества:



умерли — 5 394 117 вылечились — 248 700 819 число активно больных — 23 448 365

Десятка стран с наибольшим числом заболевших:



США — 52 510 978 (+ 257 130)

Индия — 34 765 976 (+ 7 495)

Бразилия — 22 222 928 (+ 3 451)

Великобритания — 11 647 473 (+ 105 330)

Россия — 10 292 983 (+ 25 264)

Турция — 9 228 835 (+ 19 095)

Франция — 8 798 028 (+ 84 272)

Германия — 6 915 353 (+ 45 858)

Иран — 6 177 885 (+ 2 103)

Испания — 5 645 095 (+ 60 041)

Напомним, ранее в НАН спрогнозировали, когда Украину накроет коронавирус штамма «Омикрон».