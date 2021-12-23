Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

По словам ученого-биохимика Сергея Комиссаренко, окончание пандемии коронавируса будет зависеть от того, как себя будет «вести» коронавирус. Академик отметил, что вирус постоянно меняется – в мире появляются новые штаммы. Затем штаммы коронавируса начинают конкурировать между собой. Тот, который является более заразным, начинает вытеснять других.

«На данный момент пока господствует штамм «Дельта», но он замещается штаммом «Омикрон», — сказал ученый.

Кроме того, эксперт отметил тот факт, что новые варианты коронавируса становятся менее опасными.

«Посмотрите, сейчас во Франции фиксируют 185 тыс. случаев заражения в сутки, в Великобритании более 100 тыс. Это в 12-13 раз выше, чем у нас. Но показатели летальности у них ниже. У нас же по данным МОЗ, за последние сутки умерли 275 человек. Это очень большая цифра», — сказал Комиссаренко.

По словам ученого, все эти цифры говорят о том, что новый штамм коронавируса «Омикрон» более заразен, однако меньше людей попадают в больницы, а также он менее летальный. В этом ученый и нашел позитивную сторону.

«Среди негатива есть и позитив», — подытожил академик.

Ранее мы сообщали, что озвучен новый симптом штамма коронавируса «Омикрон».