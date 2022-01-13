Об этом пишет «НБН» ссылаясь на MedicalXpress.

Исследование проводилось месяц — с 30 ноября 2021 года по 1 января 2022 года. Именно в декабре прошлого года в США активно распространялись как «Дельта», так и «Омикрон»:

«Во время исследования во внимание брали основные факторы: возраст, пол, наличие предыдущего заражения коронавирусом, наличие вакцинации и сопутствующих заболеваний», — отметили эксперты.

Как оказалось, штамм коронавируса «Омикрон» действительно переносится инфицированными в более легкой форме. По сравнению со штаммом «Дельта», выяснилось, что заболевшие «Омикроном»:

в два раза реже нуждаются в госпитализации

на 75% реже попадают в реанимацию

на 90% реже умирают по сравнению с теми, кто заболел «Дельтой»

Более того, почти из 52 000 пациентов с «Омикроном», никто не нуждался в подключении к аппарату ИВЛ, в то время, когда из 17 000 зараженных «Дельтой» 11 человек не могли лечиться без ИВЛ.

Также выяснилось, что пациенты с «Омикроном» пребывали в больнице в среднем 1,5 дня, в то время как заболевшие «Дельтой» — 5 дней.

По итогу специалисты пришли к выводу, что «Омикрон» и правда переносится в легкой форме. То, что тяжелые случаи стали редкостью — результат не только вакцинации, но и формирования природного иммунитета:

«И хоть привитые пациенты также могут заболеть «Омикроном», стоит признать, что вакцинация, всё же, защищает от тяжелых последствий заражения».

Отметим, что недавно в США заявили, что «Омикроном» переболеют все люди.