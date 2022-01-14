Об этом замглавы Минздрава рассказал в эфире телеканала «1+1», пишет «НБН«.

По словам чиновника, самый распространенный симптом COVID-штамма «Омикрон» — это обыкновенное чихание. Как уточнил Игорь Кузин, на него жалуются 75% заболевших.

Кроме этого, распространенными симптомами также являются усталость и головная боль. А вот такие симптомы как повышенная температура или потеря обоняния наблюдаются у 19% инфицированных. Кузин добавил, что как только у вас проявляются подобные симптомы — необходимо сразу обращаться к врачу и сдавать тест на коронавирус:

«Характерным признаком «Омикрона» является то, что его волна быстро начинается, появляется много зараженных… Правда, в то же время, она стремительно падает. Коллективы быстро заболевают и так же быстро выздоравливают. Куда быстрее, чем при заражении «Дельтой»».

Кузин добавил, что волна «Омикрона» может накрыть Украину уже в конце января:

«Пик ожидаем на февраль и март, до апреля волна пойдет на спад. Это те данные, которыми мы сейчас пользуемся».

Стоит отметить, что до этого мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.