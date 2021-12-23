Об этом пишет «НБН» ссылаясь на The Mirror.



Так, новым побочным эффектом «Омикрона» называют сонный паралич. На такое ночное расстройство обратили внимание специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании.



Почему именно возникает сонный паралич при заболевании коронавирусом, ученые пока точно объяснить не могут. Правда, связывают это с тем, что человек может быть в состоянии стресса, тревоги или бессонницы из-за заболевания:



«Сонный паралич может возникнуть у заболевших с нарушением сна. Коронавирус — это всегда время повешенного стресса».



Сонный паралич — это состояние, которое может возникнуть при засыпании или сразу после пробуждения. В этом состоянии человек не может двигаться и разговаривать. Как уверяют ученые, ничего опасно в этом состоянии нет.



На сегодня, по информации ВОЗ, различают такие основные симптомы коронавируса штамма «Омикрон»:



першение в горле

сухой кашель

постоянное чувство усталости

боль в мышцах

повышенная потливость даже в ночное время суток

Симптомы «Омикрона» могут проявиться в течение 3-14 дней после заражения. Длятся они, в среднем, 5-6 дней.

Напомним, ранее мы писали, когда штамм «Омикрон» накроет Украину.