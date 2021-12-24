Если у вас появились симптомы, похожие на признаки ковида, нужно немедленно записаться в лабораторию на анализ. А когда диагноз подтвердится – пойти на самоизоляцию, чтобы уберечь других от инфицирования.

Полимеразная цепная реакция – самый эффективный способ диагностики. Для теста на коронавирус в Киеве лаборатория «Медилабс» использует сертифицированные тестовые системы западного производства.

При том, что современные тест-системы обеспечивают результат точностью от 99 до 100%, ошибки случаются крайне редко. Причиной может стать несоблюдение пациентом правил подготовки к тестированию или нарушение лаборантом порядка забора биологического материала и его исследования.

Персонал отделений лаборатории «Медилабс» ежегодно повышает квалификацию. Поэтому пациенты могут быть уверены в правильных результатах обследования.

При каких симптомах необходимо сдавать ПЦР?

Тестирование требуется тем, у кого:

поднялась и несколько дней подряд не снижается температура тела;

начался кашель – сухой и удушливый;

появилась боль в грудной клетке;

повысилась утомляемость;

наблюдается слабость во всем теле;

есть болевые ощущения в мышцах и костях;

исчезла способность ощущать запахи, вкусы.

Некоторые пациенты на фоне описанной симптоматики жалуются еще и на расстройства пищеварительной системы, а именно на тошноту, диарею.

Какие категории населения прежде всего должны обследоваться?

В первую очередь диагностика необходима людям старше 60 лет, если у них появились какие-либо признаки ОРВИ. Связано это с тем, что ковид особенно опасен для пожилых.

Также тестироваться нужно каждому пациенту, готовящемуся к плановой хирургической операции. Не помешает обследоваться и тем, кто имеет хронические или воспалительные заболевания в стадии обострения. Тест на ковид нужно пройти всем, у кого обнаружена пневмония, чтобы выяснить, не является ли она следствием COVID-19.

ПЦР-анализ назначают и беременным при появлении симптоматики любой респираторной инфекции. Они также входят в группу риска.

Обследование перед выездом за границу

Сейчас пересекать государственные границы имеют право только те, у кого не обнаружен вирус SARS-CoV-2. Правительства большинства стран мира требуют, чтобы у всех путешественников были справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. На этих документах должен стоять специальный QR-код, которым зашифрована информация о лаборатории и личных данных пациента. Срок действия справки – 72 часа.

Анализ после возвращения из заграничного путешествия

Все вернувшиеся с территорий иностранных государств должны пойти на 14-дневную самоизоляцию. Если человек в путешествии подхватил ковид, но об этом не знает, он будет заражать окружающих. Изоляция позволит противодействовать распространению вируса.

Чтобы избежать самоизоляции, нужно сдать ПЦР-тест в Киеве. Если ответ будет отрицательным, можно продолжать жить в обычном режиме.

Диагностика для поездок по Украине

С 21 октября беспрепятственно перемещаться в межобластном общественном транспорте имеют право только вакцинированные лица. Тем, кто не сделал прививку, нужно пройти ПЦР-диагностику или экспресс-тест на антитела.

Цена теста на коронавирус в Киеве в лаборатории «Медилабс» указана на сайте учреждения. Стоимость окончательная: никаких доплат за забор биоматериала, перевод справки на английский язык не предусмотрено. Ждать ответа придется не более 6 часов.