Если у вас появились симптомы, похожие на признаки ковида, нужно немедленно записаться в лабораторию на анализ. А когда диагноз подтвердится – пойти на самоизоляцию, чтобы уберечь других от инфицирования.
Полимеразная цепная реакция – самый эффективный способ диагностики. Для теста на коронавирус в Киеве лаборатория «Медилабс» использует сертифицированные тестовые системы западного производства.
При том, что современные тест-системы обеспечивают результат точностью от 99 до 100%, ошибки случаются крайне редко. Причиной может стать несоблюдение пациентом правил подготовки к тестированию или нарушение лаборантом порядка забора биологического материала и его исследования.
Персонал отделений лаборатории «Медилабс» ежегодно повышает квалификацию. Поэтому пациенты могут быть уверены в правильных результатах обследования.
При каких симптомах необходимо сдавать ПЦР?
Тестирование требуется тем, у кого:
- поднялась и несколько дней подряд не снижается температура тела;
- начался кашель – сухой и удушливый;
- появилась боль в грудной клетке;
- повысилась утомляемость;
- наблюдается слабость во всем теле;
- есть болевые ощущения в мышцах и костях;
- исчезла способность ощущать запахи, вкусы.
Некоторые пациенты на фоне описанной симптоматики жалуются еще и на расстройства пищеварительной системы, а именно на тошноту, диарею.
Какие категории населения прежде всего должны обследоваться?
В первую очередь диагностика необходима людям старше 60 лет, если у них появились какие-либо признаки ОРВИ. Связано это с тем, что ковид особенно опасен для пожилых.
Также тестироваться нужно каждому пациенту, готовящемуся к плановой хирургической операции. Не помешает обследоваться и тем, кто имеет хронические или воспалительные заболевания в стадии обострения. Тест на ковид нужно пройти всем, у кого обнаружена пневмония, чтобы выяснить, не является ли она следствием COVID-19.
ПЦР-анализ назначают и беременным при появлении симптоматики любой респираторной инфекции. Они также входят в группу риска.
Обследование перед выездом за границу
Сейчас пересекать государственные границы имеют право только те, у кого не обнаружен вирус SARS-CoV-2. Правительства большинства стран мира требуют, чтобы у всех путешественников были справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. На этих документах должен стоять специальный QR-код, которым зашифрована информация о лаборатории и личных данных пациента. Срок действия справки – 72 часа.
Анализ после возвращения из заграничного путешествия
Все вернувшиеся с территорий иностранных государств должны пойти на 14-дневную самоизоляцию. Если человек в путешествии подхватил ковид, но об этом не знает, он будет заражать окружающих. Изоляция позволит противодействовать распространению вируса.
Чтобы избежать самоизоляции, нужно сдать ПЦР-тест в Киеве. Если ответ будет отрицательным, можно продолжать жить в обычном режиме.
Диагностика для поездок по Украине
С 21 октября беспрепятственно перемещаться в межобластном общественном транспорте имеют право только вакцинированные лица. Тем, кто не сделал прививку, нужно пройти ПЦР-диагностику или экспресс-тест на антитела.
Цена теста на коронавирус в Киеве в лаборатории «Медилабс» указана на сайте учреждения. Стоимость окончательная: никаких доплат за забор биоматериала, перевод справки на английский язык не предусмотрено. Ждать ответа придется не более 6 часов.
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