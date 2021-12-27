Об этом пишет «НБН«.
По данным из ковид-карты СНБО, за вчерашний день прирост зараженных коронавирусом в Украине составил 1 864 человек. С начала пандемии вирус поразил 3 646 988 украинцев, из которых:
- умерли — 94 971 (+ 133 за день)
- вылечились — 3 432 739 (+ 4 527 за день)
- число активно больных — 119 278
- число госпитализированных за день — 1 053
Число заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 327 906 (+ 256)
- Харьковская область — 242 307 (+ 64)
- Днепропетровская область — 241 484 (+ 55)
- Одесская область — 238 425 (+ 83)
- Львовская область — 219 014 (+ 56)
- Киевская область — 184 467 (+ 131)
- Запорожская область — 181 479 (+ 59)
- Донецкая область — 166 581 (+ 119)
- Хмельницкая область — 145 910 (+ 39)
- Житомирская область — 140 045 (+ 132)
- Полтавская область — 138 767 (+ 39)
- Сумская область — 130 431 (+ 38)
- Черкасская область — 127 857 (+ 135)
- Ровенская область — 127 030 (+ 50)
- Ивано-Франковская область — 126 774 (+ 67)
- Черновицкая область — 118 986 (+ 47)
- Николаевская область — 114 966 (+ 42)
- Винницкая область — 111 605 (+ 54)
- Тернопольская область — 107 067 (+ 91)
- Волынская область — 103 320 (+ 91)
- Черниговская область — 94 352 (+ 72)
- Закарпатская область — 87 240 (+ 62)
- Херсонская область — 78 625 (+ 24)
- Луганская область — 59 503 (+ 1)
- Кировоградская область — 32 847 (+ 57)
Лидером по суточному приросту зараженных стал Киев — 256 новых инфицированных. В иных регионах прирост не превышает двух сотен.
В мире на сегодня официально выявлено 280 344 546 случаев заражения COVID-19. Из этого числа:
- умерли — 5 416 997
- вылечились — 250 433 963
- число активно больных — 24 493 586
Десятка стран с наибольшим числом заболевших:
- США — 53 222 424
- Индия — 34 793 333
- Бразилия — 22 239 436
- Великобритания — 11 891 292
- Россия — 10 392 020
- Турция — 9 307 124
- Франция — 9 116 068
- Германия — 7 009 634
- Иран — 6 184 762
- Испания — 5 718 007
Напомним, ранее мы писали, как восстановить лёгкие после коронавируса.
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