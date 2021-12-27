Об этом пишет «НБН«.



По данным из ковид-карты СНБО, за вчерашний день прирост зараженных коронавирусом в Украине составил 1 864 человек. С начала пандемии вирус поразил 3 646 988 украинцев, из которых:



умерли — 94 971 (+ 133 за день) вылечились — 3 432 739 (+ 4 527 за день) число активно больных — 119 278 число госпитализированных за день — 1 053

Число заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 327 906 (+ 256)

Харьковская область — 242 307 (+ 64)

Днепропетровская область — 241 484 (+ 55)

Одесская область — 238 425 (+ 83)

Львовская область — 219 014 (+ 56)

Киевская область — 184 467 (+ 131)

Запорожская область — 181 479 (+ 59)

Донецкая область — 166 581 (+ 119)

Хмельницкая область — 145 910 (+ 39)

Житомирская область — 140 045 (+ 132)

Полтавская область — 138 767 (+ 39)

Сумская область — 130 431 (+ 38)

Черкасская область — 127 857 (+ 135)

Ровенская область — 127 030 (+ 50)

Ивано-Франковская область — 126 774 (+ 67)

Черновицкая область — 118 986 (+ 47)

Николаевская область — 114 966 (+ 42)

Винницкая область — 111 605 (+ 54)

Тернопольская область — 107 067 (+ 91)

Волынская область — 103 320 (+ 91)

Черниговская область — 94 352 (+ 72)

Закарпатская область — 87 240 (+ 62)

Херсонская область — 78 625 (+ 24)

Луганская область — 59 503 (+ 1)

Кировоградская область — 32 847 (+ 57)

Лидером по суточному приросту зараженных стал Киев — 256 новых инфицированных. В иных регионах прирост не превышает двух сотен.

В мире на сегодня официально выявлено 280 344 546 случаев заражения COVID-19. Из этого числа:



умерли — 5 416 997 вылечились — 250 433 963 число активно больных — 24 493 586

Десятка стран с наибольшим числом заболевших:



США — 53 222 424

Индия — 34 793 333

Бразилия — 22 239 436

Великобритания — 11 891 292

Россия — 10 392 020

Турция — 9 307 124

Франция — 9 116 068

Германия — 7 009 634

Иран — 6 184 762

Испания — 5 718 007

Напомним, ранее мы писали, как восстановить лёгкие после коронавируса.