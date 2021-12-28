Об этом пишет «НБН» ссылаясь на The Sun.
Директор само й большой медицинской страховой компании » Discovery Health» в ЮАР Райан Роуч заявил, что первым признаком заболевания коронавирусом штамма «Омикрон» может оказаться хрипота в голосе.
Как уточнил Роуч, именно хрипота в голосе может беспокоить заболевшего ещё до появления других симптомов «Омикрона».
Чаще всего, вместе с хрипотой появляется и першение в горле. Другими известными симптомами «Омикрона» называют:
- сухой кашель
- заложенность носа
- болевые ощущения в пояснице
Напомним, ранее мы писали, что зараженных штаммом «Омикрон» выявили в Киеве.
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