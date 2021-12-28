Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook-страницу столичного чиновника.



«На сегодня в Киеве зафиксированы случаи заражения штаммом COVID-19 «Омикрон». По информации специалистов, этот вирус более заразный, в отличие от «Дельты». Но, как сообщают медики, привитые люди заболевают «Омикроном» в легкой форме».



В связи с этим Поворозник напомнил жителям и гостям Киева, что город находится в «жёлтой» зоне карантина и нужно придерживаться соответствующих правил. К тому же, в столице установлены такие правила:



лицам, возрастом более 18 лет, запрещен проезд в общественном транспорте без сертификата о вакцинации, свежего негативного теста на коронавирус, документа, который подтверждает недавнее выздоровление

лица, младше 18 лет, не могут посещать ТРЦ без сопровождения взрослых, которые, в свою очередь, должны иметь сертификат о вакцинации, свежий негативный тест на коронавирус, документ о недавнем выздоровлении

«Берегите себя и своих близких. Не забывайте о простых правилах эпидбезопасности — носите маску, придерживайтесь социальной дистанции, дезинфицируйте руки. Если есть признаки болезни — оставайтесь дома! «.



Стоит отметить, что первый случай «Омикрона» был зафиксирован в Украине более недели назад. Зараженным оказался мужчина, который вернулся в Украину из ОАЭ. Спустя несколько дней возвращения в Киев, его ПЦР-тест оказался негативным.

Напомним, ранее мы писали, что штамм «Омикрон» может вытеснить «Дельту».