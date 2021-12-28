Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.



По информации Минздрава, если вы или кто-то из ваших близких заболел коронавирусом, нужно внимательно следить за своим/его состоянием. Если будет становится хуже, не стоит откладывать заботу о здоровье на время «после праздников»:



«Общайтесь с врачами. Консультируйтесь с вашим семейным доктором. Придерживайтесь рекомендаций лечения!».



Если у заболевшего проявится какой-то из ниже перечисленных симптомов, то в Минздраве рекомендуют сразу же вызывать «скорую»:



боль в грудной клетке

утрудненное дыхание, одышка даже в спокойном состоянии

уровень кислорода в крови (сатурация) ниже 92%

нарушение сознания

другие признаки, которые указывают на критическое состояние заболевшего

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.