Об этом пишет «НБН«.
По данным из ковид-карты СНБО, за вчерашний день прирост зараженных коронавирусом в Украине составил 5 454 человек. С начала пандемии вирус поразил 3 654 690 украинцев, из которых:
- умерли — 95 412 (+ 307 за день)
- вылечились — 3 449 880 (+ 12 352 за день)
- число активно больных — 109 398
- число госпитализированных за день — 1 153
Значительно увеличилось и число суточных летальных исходов. Так, за вчерашний день COVID-19 унес жизнь 307 украинцев. Больше всего смертей вчера зафиксировали в Полтавской (33) и Хмельницкой (22) областях.
Число заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 329 494 (+ 1 113)
- Харьковская область — 242 660 (+ 173)
- Днепропетровская область — 241 770 (+ 184)
- Одесская область — 239 256 (+ 642)
- Львовская область — 219 265 (+ 160)
- Киевская область — 184 868 (+ 275)
- Запорожская область — 181 776 (+ 215)
- Донецкая область — 167 173 (+ 443)
- Хмельницкая область — 146 108 (+ 181)
- Житомирская область — 140 175 (+ 64)
- Полтавская область — 139 199 (+ 358)
- Сумская область — 130 599 (+ 112)
- Черкасская область — 128 397 (+ 387)
- Ровенская область — 127 185 (+ 125)
- Ивано-Франковская область — 126 888 (+ 68)
- Черновицкая область — 119 109 (+ 63)
- Николаевская область — 115 064 (+ 80)
- Винницкая область — 111 809 (+ 161)
- Тернопольская область — 107 170 (+ 60)
- Волынская область — 103 548 (+ 144)
- Черниговская область — 94 443 (+ 75)
- Закарпатская область — 87 501 (+ 206)
- Херсонская область — 78 659 (+ 18)
- Луганская область — 59 633 (+ 107)
- Кировоградская область — 32 941 (+ 40)
Лидерами по суточному приросту стали Киев (+ 1 113), а также Одесская (+ 642) и Донецкая (+ 443) области.
В мире на сегодня официально известно о 283 240 426 случаях заболевания коронавирусом. Из этого количества:
- умерли — 5 431 509
- вылечились — 251 918 802
- число активно больных — 25 890 115
Десятка стран, с нибольшим числом заболевших:
- США — 54 148 544 (+ 356 692)
- Индия — 34 808 866 (+ 9 175)
- Бразилия — 22 254 706 (+ 8 430)
- Великобритания — 12 338 676 (+ 128 685)
- Россия — 10 37 152 (+ 21 922)
- Турция — 9 365 399 (+ 32 166)
- Франция — 9 326 258 (+ 179 807)
- Германия — 7 059 346 (+ 30 978)
- Иран — 6 188 857 (+ 2 128)
- Испания — 6 032 297 (+ 99 671)
Напомним, ранее мы писали, что эксперты назвали первый признак штамма «Омикрон».
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