Об этом пишет «НБН«.



По данным из ковид-карты СНБО, за вчерашний день прирост зараженных коронавирусом в Украине составил 5 454 человек. С начала пандемии вирус поразил 3 654 690 украинцев, из которых:



умерли — 95 412 (+ 307 за день) вылечились — 3 449 880 (+ 12 352 за день) число активно больных — 109 398 число госпитализированных за день — 1 153

Значительно увеличилось и число суточных летальных исходов. Так, за вчерашний день COVID-19 унес жизнь 307 украинцев. Больше всего смертей вчера зафиксировали в Полтавской (33) и Хмельницкой (22) областях.

Число заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 329 494 (+ 1 113)

Харьковская область — 242 660 (+ 173)

Днепропетровская область — 241 770 (+ 184)

Одесская область — 239 256 (+ 642)

Львовская область — 219 265 (+ 160)

Киевская область — 184 868 (+ 275)

Запорожская область — 181 776 (+ 215)

Донецкая область — 167 173 (+ 443)

Хмельницкая область — 146 108 (+ 181)

Житомирская область — 140 175 (+ 64)

Полтавская область — 139 199 (+ 358)

Сумская область — 130 599 (+ 112)

Черкасская область — 128 397 (+ 387)

Ровенская область — 127 185 (+ 125)

Ивано-Франковская область — 126 888 (+ 68)

Черновицкая область — 119 109 (+ 63)

Николаевская область — 115 064 (+ 80)

Винницкая область — 111 809 (+ 161)

Тернопольская область — 107 170 (+ 60)

Волынская область — 103 548 (+ 144)

Черниговская область — 94 443 (+ 75)

Закарпатская область — 87 501 (+ 206)

Херсонская область — 78 659 (+ 18)

Луганская область — 59 633 (+ 107)

Кировоградская область — 32 941 (+ 40)

Лидерами по суточному приросту стали Киев (+ 1 113), а также Одесская (+ 642) и Донецкая (+ 443) области.

В мире на сегодня официально известно о 283 240 426 случаях заболевания коронавирусом. Из этого количества:



умерли — 5 431 509 вылечились — 251 918 802 число активно больных — 25 890 115

Десятка стран, с нибольшим числом заболевших:



США — 54 148 544 (+ 356 692)

Индия — 34 808 866 (+ 9 175)

Бразилия — 22 254 706 (+ 8 430)

Великобритания — 12 338 676 (+ 128 685)

Россия — 10 37 152 (+ 21 922)

Турция — 9 365 399 (+ 32 166)

Франция — 9 326 258 (+ 179 807)

Германия — 7 059 346 (+ 30 978)

Иран — 6 188 857 (+ 2 128)

Испания — 6 032 297 (+ 99 671)

Напомним, ранее мы писали, что эксперты назвали первый признак штамма «Омикрон».