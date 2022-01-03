Об этом пишет «НБН«.
Согласно данным из ковид-карты СНБО, в течение прошедшего воскресения в Украине зафиксировали 1 804 заболевших коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 поразил 3 676 342 украинцев, из которых:
- умерли — 96 301 (+ 114 за день)
- вылечились — 3 479 725 (+ 2 537 за день)
- число активно больных — 100 316
- число госпитализированных за день — 1 168
Число заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 333 721 (+ 532)
- Харьковская область — 243 509 (+ 72)
- Днепропетровская область — 242 419 (+ 92)
- Одесская область — 240 569 (+ 64)
- Львовская область — 220 678 (+ 112)
- Киевская область — 185 880 (+ 111)
- Запорожская область — 182 427 (+ 30)
- Донецкая область — 168 151 (+ 66)
- Хмельницкая область — 147 019 (+ 20)
- Житомирская область — 140 762 (+ 18)
- Полтавская область — 140 588 (+ 104)
- Сумская область — 131 255 (+ 37)
- Черкасская область — 129 270 (+ 56)
- Ровенская область — 127 655 (+ 19)
- Ивано-Франковская область — 127 769 (+ 60)
- Черновицкая область — 119 586 (+ 59)
- Николаевская область — 115 565 (+ 26)
- Винницкая область — 112 636 (+ 55)
- Тернопольская область — 107 804 (+ 79)
- Волынская область — 103 902 (+ 30)
- Черниговская область — 95 097 (+ 21)
- Закарпатская область — 88 181 (+ 51)
- Херсонская область — 78 867 (+ 39)
- Луганская область — 59 825 (+ 4)
- Кировоградская область — 33 207 (+ 47)
Лидером по суточному приросту инфицированных стал Киев. За день здесь выявили 532 заболевших коронавирусом.
В мире на сегодня официально известно о 290 647 539 случаях заражения вирусом COVID-19. Из этого количества:
- умерли — 5 460 644
- вылечились — 254 599 299
- число активно больных — 30 587 596
Десятка стран, с наибольшим числом заболевших:
- США — 56 142 175
- Индия — 34 922 882
- Бразилия — 22 293 228
- Великобритания — 13 235 401
- Россия — 10 537 966
- Франция — 10 250 358
- Турция — 9 552 801
- Германия — 7 208 790
- Италия — 6 328 076
- Испания — 6 294 745
Напомним, ранее в Минздраве ответили, когда Украина победит коронавирус.
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