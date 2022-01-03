Об этом пишет «НБН«.



Согласно данным из ковид-карты СНБО, в течение прошедшего воскресения в Украине зафиксировали 1 804 заболевших коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 поразил 3 676 342 украинцев, из которых:



умерли — 96 301 (+ 114 за день) вылечились — 3 479 725 (+ 2 537 за день) число активно больных — 100 316 число госпитализированных за день — 1 168

Число заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 333 721 (+ 532)

Харьковская область — 243 509 (+ 72)

Днепропетровская область — 242 419 (+ 92)

Одесская область — 240 569 (+ 64)

Львовская область — 220 678 (+ 112)

Киевская область — 185 880 (+ 111)

Запорожская область — 182 427 (+ 30)

Донецкая область — 168 151 (+ 66)

Хмельницкая область — 147 019 (+ 20)

Житомирская область — 140 762 (+ 18)

Полтавская область — 140 588 (+ 104)

Сумская область — 131 255 (+ 37)

Черкасская область — 129 270 (+ 56)

Ровенская область — 127 655 (+ 19)

Ивано-Франковская область — 127 769 (+ 60)

Черновицкая область — 119 586 (+ 59)

Николаевская область — 115 565 (+ 26)

Винницкая область — 112 636 (+ 55)

Тернопольская область — 107 804 (+ 79)

Волынская область — 103 902 (+ 30)

Черниговская область — 95 097 (+ 21)

Закарпатская область — 88 181 (+ 51)

Херсонская область — 78 867 (+ 39)

Луганская область — 59 825 (+ 4)

Кировоградская область — 33 207 (+ 47)

Лидером по суточному приросту инфицированных стал Киев. За день здесь выявили 532 заболевших коронавирусом.

В мире на сегодня официально известно о 290 647 539 случаях заражения вирусом COVID-19. Из этого количества:



умерли — 5 460 644 вылечились — 254 599 299 число активно больных — 30 587 596

Десятка стран, с наибольшим числом заболевших:



США — 56 142 175

Индия — 34 922 882

Бразилия — 22 293 228

Великобритания — 13 235 401

Россия — 10 537 966

Франция — 10 250 358

Турция — 9 552 801

Германия — 7 208 790

Италия — 6 328 076

Испания — 6 294 745

Напомним, ранее в Минздраве ответили, когда Украина победит коронавирус.