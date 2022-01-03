Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Walla.



После того, как в Израиле началась четвертая вакцинация, местные ученые ответили на интересующих многих вопрос — есть ли побочные эффекты после очередной прививки?



Ответить на сей вопрос решили исследователи медцентра «Шиба» в Тель-ха-Шомере. В их отчете от 2 января 2022 года указанно, что побочные эффекты после четвертого укола COVID-препарата практически такие же, как и после третьей вакцинации.



В исследовании специалистов приняли участие 154 человека, которые уже получили четвертый укол вакцины против коронавируса. Оказалось, что:



около 80% сообщили о легких воспалительных явлениях местного характера, как и после третьей дозы вакцины

45% пожаловались на небольшие общие недомогания

10% жаловались на боль в мышцах и общую слабость

О более серьезных побочных эффектах никто из участников эксперимента не сообщил. А потому эксперты пришли к выводу, что четвертая вакцинация против коронавируса не несет никакой опасности.



Ученые добавили, что вскоре они обнародуют информацию о том, сколько антител появляется у привитого 4-той дозой вакцины.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Израиля будут прививать четвертой дозой вакцины против коронавируса.