Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Mirror.



О всех особенностях «Омикрона» пока известно не так много. Но, всё же, специалистам удалось отметить, что симптомы сего штамма отличаются от уже знакомых нам симптомов коронавируса других мутаций.



Так, по информации Центра контроля профилактики заболеваний США, заболевших «Омикроном» практически не беспокоят высокая температура, кашель, потеря вкуса и/или обоняния.



«Омикрон», по своей симптоматике, больше напоминает обычную простуду. По информации экспертов, все зараженные «Омикроном» жалуются на различные симптомы, кроме трех выше указанных.



Среди обилия симптомов «Омикрона», есть и такие, отмечают эксперты, которые могут свидетельствовать о серьезной угрозе жизни заболевшего. При их наличии следует немедленно обратиться за помощью к медикам.



Один из таких симптомов проявляется на коже, ногтях и губах. Речь идет об изменении цвета данных участков. Если вы заметили, что цвет кожи, ногтей или губ стал бедным, серым или синим — это может свидетельствовать о низком уровне кислорода в крови.



Также опасными симптомами «Омикрона» называют:



утрудненное дыхание

давление в груди

спутанное сознание

неспособность уснуть/проснуться

Стоит подчеркунть, что новый, очередной штамм вируса COVID-19 был выявлен на юге Франции.