Об этом пишет «НБН«.



Так, согласно данным из ковид-карты от СНБО, в течение вчерашнего дня было выявлено 1 746 новых инфицированных коронавирусом. Всего же, с начала пандемии, COVID-19 поразил 3 678 088 украинцев, из которых:



умерли — 96 436 (+ 135 за день) вылечились — 3 483 354 (+ 3 629 за день) число активно больных — 98 298 число госпитализированных за день — 970

Количество заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 334 085 (+ 364)

Харьковская область — 243 650 (+ 141)

Днепропетровская область — 242 527 (+ 108)

Одесская область — 240 652 (+ 83)

Львовская область — 220 763 (+ 85)

Киевская область — 185 988 (+ 108)

Запорожская область — 182 444 (+ 17)

Донецкая область — 168 275 (+ 124)

Хмельницкая область — 147 027 (+ 8)

Житомирская область — 140 779 (+ 17)

Полтавская область — 140 717 (+ 129)

Сумская область — 131 292 (+ 37)

Черкасская область — 129 355 (+ 85)

Ивано-Франковская область — 127 803 (+ 34)

Ровенская область — 127 688 (+ 33)

Черновицкая область — 119 647 (+ 61)

Николаевская область — 115 585 (+ 20)

Винницкая область — 112 700 (+ 64)

Тернопольская область — 107 850 (+ 46)

Волынская область — 103 928 (+ 26)

Черниговская область — 95 115 (+ 18)

Закарпатская область — 88 232 (+ 51)

Херсонская область — 78 883 (+ 16)

Луганская область — 59 853 (+ 28)

Кировоградская область — 33 250 (+ 43)

Лидером по приросту зараженных в Украине остается Киев — 364 новых случаев заболевания коронавирусом. В иных регионах суточный прирост менее 150 инфицированных.

В мире на сегодня официально известно о 293 009 163 заболевших вирусом COVID-19. Из этого количества:



умерли — 5 466 101 вылечились — 255 429 198 число активно больных — 32 113 864

Десятка стран с наибольшим числом заболевших:



США — 57 131 187 (+ 989 012)

Индия — 34 960 261 (+ 37 379)

Бразилия — 22 305 078 (+ 11 850)

Великобритания — 13 422 815 (+ 187 414)

Россия — 10 554 309 (+ 16 343)

Франция — 10 317 819 (+ 67 461)

Турция — 9 597 670 (+ 44 869)

Германия — 7 235 135 (+ 26 345)

Испания — 6 667 511 (+ 372 766)

Италия — 6 396 110 (+ 68 034)

Напомним, ранее мы писали, что в Минздраве оценили вероятность введения нового локдаунав Украине.