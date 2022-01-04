Об этом пишет «НБН«.
Так, согласно данным из ковид-карты от СНБО, в течение вчерашнего дня было выявлено 1 746 новых инфицированных коронавирусом. Всего же, с начала пандемии, COVID-19 поразил 3 678 088 украинцев, из которых:
- умерли — 96 436 (+ 135 за день)
- вылечились — 3 483 354 (+ 3 629 за день)
- число активно больных — 98 298
- число госпитализированных за день — 970
Количество заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 334 085 (+ 364)
- Харьковская область — 243 650 (+ 141)
- Днепропетровская область — 242 527 (+ 108)
- Одесская область — 240 652 (+ 83)
- Львовская область — 220 763 (+ 85)
- Киевская область — 185 988 (+ 108)
- Запорожская область — 182 444 (+ 17)
- Донецкая область — 168 275 (+ 124)
- Хмельницкая область — 147 027 (+ 8)
- Житомирская область — 140 779 (+ 17)
- Полтавская область — 140 717 (+ 129)
- Сумская область — 131 292 (+ 37)
- Черкасская область — 129 355 (+ 85)
- Ивано-Франковская область — 127 803 (+ 34)
- Ровенская область — 127 688 (+ 33)
- Черновицкая область — 119 647 (+ 61)
- Николаевская область — 115 585 (+ 20)
- Винницкая область — 112 700 (+ 64)
- Тернопольская область — 107 850 (+ 46)
- Волынская область — 103 928 (+ 26)
- Черниговская область — 95 115 (+ 18)
- Закарпатская область — 88 232 (+ 51)
- Херсонская область — 78 883 (+ 16)
- Луганская область — 59 853 (+ 28)
- Кировоградская область — 33 250 (+ 43)
Лидером по приросту зараженных в Украине остается Киев — 364 новых случаев заболевания коронавирусом. В иных регионах суточный прирост менее 150 инфицированных.
В мире на сегодня официально известно о 293 009 163 заболевших вирусом COVID-19. Из этого количества:
- умерли — 5 466 101
- вылечились — 255 429 198
- число активно больных — 32 113 864
Десятка стран с наибольшим числом заболевших:
- США — 57 131 187 (+ 989 012)
- Индия — 34 960 261 (+ 37 379)
- Бразилия — 22 305 078 (+ 11 850)
- Великобритания — 13 422 815 (+ 187 414)
- Россия — 10 554 309 (+ 16 343)
- Франция — 10 317 819 (+ 67 461)
- Турция — 9 597 670 (+ 44 869)
- Германия — 7 235 135 (+ 26 345)
- Испания — 6 667 511 (+ 372 766)
- Италия — 6 396 110 (+ 68 034)
Напомним, ранее мы писали, что в Минздраве оценили вероятность введения нового локдаунав Украине.
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