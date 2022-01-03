Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью замглавы Минздрава для «Суспільного«.



Как сообщил Игорь Кузин, если в Украине будет много случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», то не исключено, что нам придется вернуться к жёстким ограничениям под название «локдаун».



Как уточнил главный санитарный врач Украины, штамм COVID-19 «Омикрон» может оказаться очень непредсказуемым:



«Сейчас говорить о локдауне преждевременно. Но потенциально… Всё может случиться. Всё будет зависеть от развития ситуации в Украине».



Замминистра добавил, что очень трудно давать прогнозы о том, когда Украину накроет новая волна коронавируса, сколько будет зараженных и как это отразится на системе здравоохранения:



«Но в ближайшее время мы не планируем вводить никакие локдауны».

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине больше не будет тотальных локдаунов.