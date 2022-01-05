Об этом пишет «НБН» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.



По информации ведомства, те, кто уже сделал или сделает в ближайшее время третью, бустерную вакцинацию против коронавиурса, смогут обновить свой ковид-сертификат в «Дії» уже с конца января.



Уточняется, что срок обновленного сертификата — 270 дней. Это столько же, сколько и после вакцинации двумя дозами препарата:



«Кроме этого, привитые бустерной вакциной украинцы смогут получить также международное свидетельство о вакцинации (его можно получить у семейного врача или по месту вакцинации). Данный документ также будет действителен в течение 270 дней с момента прививки».

Как известно, накануне Минздрав позволил бустерную вакцинацию украинцам, возратстом 60+.