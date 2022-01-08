В приложении ZOE COVID Symptom Study пациенты, зараженные новым видом коронавируса «Омикрон», стали жаловаться на появление высыпаний на коже.

Кроме того, выяснилось, что у инфицированных COVID-19 не одна, а две сыпи на коже, пишет «НБН» со ссылкой на Dailystar.

Первая сыпь начинает проявляться на ладонях и ступнях ног в виде выпуклостей. Некоторые люди, заразившиеся новым штаммом, жалуются на что, что эти высыпания вызывают сильный зуд.

Также на коже могут появиться и высыпания по типу потницы. Такая сыпь распространяется по всему телу, однако чаще всего больные коронавирусом находят ее на тыльной стороне рук и ног, а также на локтях и коленях.

Глава исследования ZOE COVID Тим Спектор сообщил, что с первого случая появления сыпи у инфицированного коронавирусом, каждую неделю появляется все больше пациентов, которые жалуются на тот же симптом. Руководитель исследования отмечает, что резкий рост количества новых случаев с таким признаком COVID-19 заставляет тревожится.

В то же время, данные, полученные из приложения ZOE, помогли ученым прийти к выводу, что «Омикрон» протекает более мягко, чем агрессивный штамм «Дельта». Специалисты заявили, что об этом свидетельствует примерно 2500 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции.

Отметим, что сейчас мир встревожен из-за появления настоящей катастрофы для иммунной системы человека. Ученые обнаружили новый вирус «Флурона».

По словам специалистов, такой вирус – смесь из гриппа и коронавирусной инфекции может стать серьезной нагрузкой на медицинскую систему многих стран из-за большого количества заражений и тяжелого течения болезни.