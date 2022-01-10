Об этом пишет «НБН«.
По информации из карты СНБО, вчера коронавирус официально выявили у 1 969 украинцев. Всего же, с начала пандемии, в Украине зафиксировано 3 704 442 случая заболевания COVID-19. Из этого количества:
- умерли — 97 325 (+ 86 за день)
- вылечились — 3 51 786 (+ 3 517 за день)
- число активно больных — 92 331
- число госпитализированных за день — 1 064
Число заболевших по областям и в столице:
- г. Киев — 338 632 (+ 398)
- Харьковская область — 245 438 (+ 192)
- Днепропетровская область — 243 422 (+ 49)
- Одесская область — 241 909 (+ 113)
- Львовская область — 222 550 (+ 130)
- Киевская область — 187 180 (+ 135)
- Запорожская область — 182 976 (+ 19)
- Донецкая область — 169 046 (+ 8)
- Хмельницкая область — 148 148 (+ 14)
- Полтавская область — 141 897 (+ 109)
- Житомирская область — 141 714 (+ 43)
- Сумская область — 132 431 (+ 102)
- Черкасская область — 130 220 (+ 83)
- Ивано-Франковская область — 129 198 (+ 77)
- Ровенская область — 128 374 (+ 31)
- Черновицкая область — 120 319 (+ 87)
- Николаевская область — 116 154 (+ 36)
- Винницкая область — 113 877 (+ 74)
- Тернопольская область — 108 806 (+ 60)
- Волынская область — 104 242 (+ 48)
- Черниговская область — 95 855 (+ 25)
- Закарпатская область — 89 029 (+ 61)
- Херсонская область — 79 283 (+ 12)
- Луганская область — 60 178 (+ 13)
- Кировоградская область — 33 564 (+ 50)
Больше всего новых зараженных коронавирусом было зафиксировано в Киеве — 398 человек. В иных регионах прирост составляет менее двух сотен.
В мире на сегодня официально известно о 307 915 887 человек, заболевших вирусом COVID-19. Из этого количества:
- умерли — 5 506 209
- вылечились — 259 595 944
- число активно больных — 42 813 734
Десятка стран с наибольшим числом заболевших:
- США — 61 263 030
- Индия — 35 708 442
- Бразилия — 22 523 907
- Великобритания — 14 475 192
- Франция — 12 111 218
- Россия — 10 650 849
- Турция — 9 978 452
- Германия — 7 531 630
- Италия — 7 436 939
- Испания — 7 164 906
К стати, не так давно сообщалось, что обнаружен новый вариант коронавируса.
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