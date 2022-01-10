Об этом пишет «НБН«.



По информации из карты СНБО, вчера коронавирус официально выявили у 1 969 украинцев. Всего же, с начала пандемии, в Украине зафиксировано 3 704 442 случая заболевания COVID-19. Из этого количества:



умерли — 97 325 (+ 86 за день) вылечились — 3 51 786 (+ 3 517 за день) число активно больных — 92 331 число госпитализированных за день — 1 064

Число заболевших по областям и в столице:



г. Киев — 338 632 (+ 398)

Харьковская область — 245 438 (+ 192)

Днепропетровская область — 243 422 (+ 49)

Одесская область — 241 909 (+ 113)

Львовская область — 222 550 (+ 130)

Киевская область — 187 180 (+ 135)

Запорожская область — 182 976 (+ 19)

Донецкая область — 169 046 (+ 8)

Хмельницкая область — 148 148 (+ 14)

Полтавская область — 141 897 (+ 109)

Житомирская область — 141 714 (+ 43)

Сумская область — 132 431 (+ 102)

Черкасская область — 130 220 (+ 83)

Ивано-Франковская область — 129 198 (+ 77)

Ровенская область — 128 374 (+ 31)

Черновицкая область — 120 319 (+ 87)

Николаевская область — 116 154 (+ 36)

Винницкая область — 113 877 (+ 74)

Тернопольская область — 108 806 (+ 60)

Волынская область — 104 242 (+ 48)

Черниговская область — 95 855 (+ 25)

Закарпатская область — 89 029 (+ 61)

Херсонская область — 79 283 (+ 12)

Луганская область — 60 178 (+ 13)

Кировоградская область — 33 564 (+ 50)

Больше всего новых зараженных коронавирусом было зафиксировано в Киеве — 398 человек. В иных регионах прирост составляет менее двух сотен.

В мире на сегодня официально известно о 307 915 887 человек, заболевших вирусом COVID-19. Из этого количества:



умерли — 5 506 209 вылечились — 259 595 944 число активно больных — 42 813 734

Десятка стран с наибольшим числом заболевших:



США — 61 263 030

Индия — 35 708 442

Бразилия — 22 523 907

Великобритания — 14 475 192

Франция — 12 111 218

Россия — 10 650 849

Турция — 9 978 452

Германия — 7 531 630

Италия — 7 436 939

Испания — 7 164 906

К стати, не так давно сообщалось, что обнаружен новый вариант коронавируса.