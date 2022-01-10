Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «НВ«.



Как сообщили в Одесского департаменте здравоохранения, в городе впервые выявили заболевших мутацией коронавируса «Омикрон». Уточняется, что заболела вся семья и на сегодня они лечатся амбулаторно.



О том, что семья заболела именно штаммом «Омикрон» стало известно ещё 31 декабря. Инфицированным оказался украинец, который работает за границей. Перед праздниками он вернулся на Родину с семьей:



«Все заболевшие чувствуют себя нормально, никому не требуется госпитализация. За заболевшими следят врачи частной больницы», — рассказали в департаменте.

К стати, ранее сообщалось о ситуации с коронавирусом в Украине.