Об этом пишет «НБН«.



По данным из ковид-карты СНБО, за вчерашний день зафиксировано 5 429 новых заболевших коронавирусом. Всего же, с начала пандемии, в Украине заболело 3 709 871 человек, из которых:



умерли — 97 544 (+ 219 за день) вылечились — 3 522 547 (+ 7 761 за день) число активно больных — 89 780 число госпитализированных за день — 915

Количество заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 339 824 (+ 1 192)

Харьковская область — 245 747 (+ 309)

Днепропетровская область — 243 572 (+ 150)

Одесская область — 242 175 (+ 266)

Львовская область — 222 745 (+ 195)

Киевская область — 187 439 (+ 259)

Запорожская область — 183 155 (+ 179)

Донецкая область — 169 334 (+ 288)

Хмельницкая область — 148 357 (+ 209)

Полтавская область — 142 337 (+ 440)

Житомирская область — 141 754 (+ 40)

Сумская область — 132 593 (+ 162)

Черкасская область — 130 412 (+ 192)

Ивано-Франковская область — 129 357 (+ 159)

Ровенская область — 128 519 (+ 145)

Черновицкая область — 120 477 (+ 158)

Николаевская область — 116 268 (+ 114)

Винницкая область — 114 080 (+ 203)

Тернопольская область — 108 910 (+ 104)

Волынская область — 104 340 (+ 98)

Черниговская область — 95 990 (+ 135)

Закарпатская область — 89 186 (+ 157)

Херсонская область — 79 358 (+ 75)

Луганская область — 60 329 (+ 151)

Кировоградская область — 33 613 (+ 49)

За сутки больше всего заболевших выявили в Киеве (+ 1 192). Кроме этого, подскочил прирост в Полтавской (+ 440) и Донецкой (+ 309) областях.

В мире на сегодня, согласно официальным данным, зафиксировано 311 207 519 случаев заболевания COVID-19. Из этого числа:



умерли — 5 512 898 вылечились — 260 787 061 число активно больных — 44 907 560

Десятка стран с наибольшим числом заболевших:



США — 62 661 272 (+ 1 398 242)

Индия — 35 875 790 (+ 167 348)

Бразилия — 22 558 695 (+ 34 791)

Великобритания — 14 617 314 (+ 142 122)

Франция — 12 205 114 (+ 93 896)

Россия — 10 666 679 (+ 15 830)

Турция — 10 043 688 (+ 65 236)

Германия — 7 570 248 (+ 38 618)

Италия — 7 554 344 (+ 117 405)

Испания — 7 457 300 (+ 292 394)

Стоит отметить, что в компании Moderna заговорили о необходимости четвертой вакцинации против корнавируса.