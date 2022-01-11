Об этом пишет «НБН«.
По данным из ковид-карты СНБО, за вчерашний день зафиксировано 5 429 новых заболевших коронавирусом. Всего же, с начала пандемии, в Украине заболело 3 709 871 человек, из которых:
- умерли — 97 544 (+ 219 за день)
- вылечились — 3 522 547 (+ 7 761 за день)
- число активно больных — 89 780
- число госпитализированных за день — 915
Количество заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 339 824 (+ 1 192)
- Харьковская область — 245 747 (+ 309)
- Днепропетровская область — 243 572 (+ 150)
- Одесская область — 242 175 (+ 266)
- Львовская область — 222 745 (+ 195)
- Киевская область — 187 439 (+ 259)
- Запорожская область — 183 155 (+ 179)
- Донецкая область — 169 334 (+ 288)
- Хмельницкая область — 148 357 (+ 209)
- Полтавская область — 142 337 (+ 440)
- Житомирская область — 141 754 (+ 40)
- Сумская область — 132 593 (+ 162)
- Черкасская область — 130 412 (+ 192)
- Ивано-Франковская область — 129 357 (+ 159)
- Ровенская область — 128 519 (+ 145)
- Черновицкая область — 120 477 (+ 158)
- Николаевская область — 116 268 (+ 114)
- Винницкая область — 114 080 (+ 203)
- Тернопольская область — 108 910 (+ 104)
- Волынская область — 104 340 (+ 98)
- Черниговская область — 95 990 (+ 135)
- Закарпатская область — 89 186 (+ 157)
- Херсонская область — 79 358 (+ 75)
- Луганская область — 60 329 (+ 151)
- Кировоградская область — 33 613 (+ 49)
За сутки больше всего заболевших выявили в Киеве (+ 1 192). Кроме этого, подскочил прирост в Полтавской (+ 440) и Донецкой (+ 309) областях.
В мире на сегодня, согласно официальным данным, зафиксировано 311 207 519 случаев заболевания COVID-19. Из этого числа:
- умерли — 5 512 898
- вылечились — 260 787 061
- число активно больных — 44 907 560
Десятка стран с наибольшим числом заболевших:
- США — 62 661 272 (+ 1 398 242)
- Индия — 35 875 790 (+ 167 348)
- Бразилия — 22 558 695 (+ 34 791)
- Великобритания — 14 617 314 (+ 142 122)
- Франция — 12 205 114 (+ 93 896)
- Россия — 10 666 679 (+ 15 830)
- Турция — 10 043 688 (+ 65 236)
- Германия — 7 570 248 (+ 38 618)
- Италия — 7 554 344 (+ 117 405)
- Испания — 7 457 300 (+ 292 394)
Стоит отметить, что в компании Moderna заговорили о необходимости четвертой вакцинации против корнавируса.
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