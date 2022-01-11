Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

Получить третью дозу вакцины от коронавируса могут все совершеннолетние украинцы, которые ранее прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако стоить учесть важную деталь. Получить бустер можно через 6 месяцев после второй дозы вакцины от коронавируса.

По словам Кузина, украинцам, которые придут за бустером раньше, чем после полгода после 2-й прививки, медики будут вынуждены отказать. Поэтому, стоит дождаться, когда пройдет период длиной в полгода и тогда идти в центры вакцинации за дополнительной дозой вакцины от коронавирусной инфекции.

Также Кузин разъяснил, что делать тем, кто придет, например, через 10 месяцев после завершения базового курса вакцинации от коронавируса. По его словам, эти люди тоже получат бустер.

Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал, кому необходимо привиться бустерной дозой от коронавируса.