Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Bloomberg.



С таким заявлением выступил глава отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин Европейского агентства по лекарственным препаратам Марко Кавалери. Он уточнил, что регулярные COVID-прививки могут дать обратный эффект и ослабить иммунную систему. А потому, делать такие уколы надо с большими интервалами:



«Вакцинироваться бустерной дозой стоит только один раз. Максимум — дважды. Но это точно не тот случай, когда надо прививаться от коронавируса постоянно», — отметил Кавалерию



Потому, специалист призвал людей делать большие интервалы между ревакцинациями против коронавируса.



В Евросоюзе решили обратить внимание на данный вопрос, так как немало стран призывают людей снова прививаться, чтобы защититься от штамма «Омикрон».



К примеру, гражданам Израиля официально разрешена вакцинация четвертой дозой препарата против коронавируса.



Ещё дальше пошла Турция, которая позволила жителям делать пятый укол отечественной вакциной, если до этого люди получили две дозы Sinovac и две дозы BioNTech.



В Украине, с недавних пор, также разрешена всем бустерная вакцинация. Её могут делать те, кто прошел полный курс вакцинации не менее 6 месяцев назад.

Стоит добавить, что ранее в Минздраве заявили о возможности прививать против коронавируса детей, возрастом от 5-ти лет.