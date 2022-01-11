Об этом пишет «НБН» со ссылкой на интервью Игоря Кузина для ВВС.



Как уточнил чиновник, вопрос о вакцинации детей Минздрав рассмотрит уже в апреле сего года. Кузин считает, что благодаря вакцинации детей можно будет избежать вспышек COVID-19 в организованных коллективах.



Замминистра уточнил, что европейский регулятор ещё не предоставил рекомендаций касательно прививки детей такого возраста. Но вот Украина будет рассматривать этот вопрос уже через несколько месяцев:



«Опыт других стран, где прививают детей от 5-ти лет, показал, что такая вакцинация абсолютно безопасна. Вакцинация от коронавиурса помогает защитить зараженного от летального исхода особенно, если есть тяжелые соматические заболевания. В Европе этот вопрос пока не рассматривали, но мы планируем заняться им в апреле».



Как известно, что на сегодня в Украине от коронавиурса могут прививаться подростки возрастом от 12-ти лет.

Как ранее сообщалось, президент Зеленский призвал выплачивать деньги за вакцинацию от коронавируса и подросткам.