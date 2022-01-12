Об этом передает «НБН«.



По информации из карты СНБО, в Украине за день выявили 7 117 новых инфицированных вирусом COVID-19. С начала пандемии болезнь поразила 3 716 988 украинцев, из которых:



умерли — 97 737 (+ 193 за день) вылечились — 3 530 624 (+ 8 077 за день) число активно больных — 88 627 число госпитализированных за день — 1 898

Количество заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 340 975 (+ 1 151)

Харьковская область — 246 204 (+ 457)

Днепропетровская область — 243 809 (+ 237)

Одесская область — 242 487 (+ 312)

Львовская область — 223 131 (+ 386)

Киевская область — 187 705 (+ 266)

Запорожская область — 183 277 (+ 122)

Донецкая область — 169 584 (+ 250)

Хмельницкая область — 148 708 (+ 351)

Полтавская область — 142 665 (+ 328)

Житомирская область — 141 893 (+ 139)

Сумская область — 133 038 (+ 445)

Черкасская область — 130 636 (+ 224)

Ивано-Франковская область — 129 859 (+ 502)

Ровенская область — 128 769 (+ 250)

Черновицкая область — 120 674 (+ 197)

Николаевская область — 116 403 (+ 135)

Винницкая область — 114 515 (+ 435)

Тернопольская область — 109 145 (+ 235)

Волынская область — 104 434 (+ 94)

Черниговская область — 96 050 (+ 60)

Закарпатская область — 89 354 (+ 168)

Херсонская область — 79 555 (+ 197)

Луганская область — 60 441 (+ 112)

Кировоградская область — 33 677 (+ 64)

За сутки больше всего новых заболевших выявили в Киеве (+ 1 151), а также в Ивано-Франковской (+ 502), Харьковской (+ 457), Сумской (+ 445) и Винницкой (+ 435) областях.

В мире на сегодня официально выявлено 314 207 645 случаев коронавируса. Из этого количества:



умерли — 5 521 807 вылечились — 261 799 130 число активно больных — 46 886 708

Десятка стран с наибольшим количеством заболевших:



США — 63 390 876 (+ 729 634)

Индия — 36 070 510 (+ 194 720)

Бразилия — 22 630 142 (+ 71 447)

Великобритания — 14 732 594 (+ 115 280)

Франция — 12 573 263 (+ 368 149)

Россия — 10 684 204 (+ 17 525)

Турция — 10 117 954 (+ 74 266)

Италия — 7 774 863 (+ 220 519)

Германия — 7 631 453 (+ 61 205)

Испания — 7 592 242 (+ 134 942)

Кстати, до этого мы информировали, что в США зафиксирован мировой рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом.