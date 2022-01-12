Об этом передает «НБН«.
По информации из карты СНБО, в Украине за день выявили 7 117 новых инфицированных вирусом COVID-19. С начала пандемии болезнь поразила 3 716 988 украинцев, из которых:
- умерли — 97 737 (+ 193 за день)
- вылечились — 3 530 624 (+ 8 077 за день)
- число активно больных — 88 627
- число госпитализированных за день — 1 898
Количество заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 340 975 (+ 1 151)
- Харьковская область — 246 204 (+ 457)
- Днепропетровская область — 243 809 (+ 237)
- Одесская область — 242 487 (+ 312)
- Львовская область — 223 131 (+ 386)
- Киевская область — 187 705 (+ 266)
- Запорожская область — 183 277 (+ 122)
- Донецкая область — 169 584 (+ 250)
- Хмельницкая область — 148 708 (+ 351)
- Полтавская область — 142 665 (+ 328)
- Житомирская область — 141 893 (+ 139)
- Сумская область — 133 038 (+ 445)
- Черкасская область — 130 636 (+ 224)
- Ивано-Франковская область — 129 859 (+ 502)
- Ровенская область — 128 769 (+ 250)
- Черновицкая область — 120 674 (+ 197)
- Николаевская область — 116 403 (+ 135)
- Винницкая область — 114 515 (+ 435)
- Тернопольская область — 109 145 (+ 235)
- Волынская область — 104 434 (+ 94)
- Черниговская область — 96 050 (+ 60)
- Закарпатская область — 89 354 (+ 168)
- Херсонская область — 79 555 (+ 197)
- Луганская область — 60 441 (+ 112)
- Кировоградская область — 33 677 (+ 64)
За сутки больше всего новых заболевших выявили в Киеве (+ 1 151), а также в Ивано-Франковской (+ 502), Харьковской (+ 457), Сумской (+ 445) и Винницкой (+ 435) областях.
В мире на сегодня официально выявлено 314 207 645 случаев коронавируса. Из этого количества:
- умерли — 5 521 807
- вылечились — 261 799 130
- число активно больных — 46 886 708
Десятка стран с наибольшим количеством заболевших:
- США — 63 390 876 (+ 729 634)
- Индия — 36 070 510 (+ 194 720)
- Бразилия — 22 630 142 (+ 71 447)
- Великобритания — 14 732 594 (+ 115 280)
- Франция — 12 573 263 (+ 368 149)
- Россия — 10 684 204 (+ 17 525)
- Турция — 10 117 954 (+ 74 266)
- Италия — 7 774 863 (+ 220 519)
- Германия — 7 631 453 (+ 61 205)
- Испания — 7 592 242 (+ 134 942)
Кстати, до этого мы информировали, что в США зафиксирован мировой рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом.
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