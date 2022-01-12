Об этом пишет «НБН» ссылаясь на CNN.



Правда, как уточнил главный инфекционист США, люди, которые будут вакцинированы против коронавируса, перенесут заболевания в легкой форме:



«Думаю, что в конечно итоге «Омикрон» доберется практически до каждого. Заболеют и многие привитые от коронавируса… Но, за некоторыми исключениями, они смогут избежать госпитализации и летального исхода».



А вот те, кто до сих пор не вакцинировался против этого опасного вируса, испытают на себе самый «главный удар», подытожил Фаучи.

Как мы писали ранее, Билл Гейст озвучил, как изменится ситуация с пандемией коронавируса с появлением штамма «Омикрон».