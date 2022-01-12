Об этом врач-иммунолог рассказал в студии «4 Канала», передает «НБН».

Врач-иммунолог Борис Донской считает, что уже в ближайшее время мы увидим существенный прирост новых случаев заболевания коронавирусом.

«Во-первых, я не думаю, что такая ситуация будет продолжаться до февраля. Думаю, что вспышка начнется буквально в ближайшую неделю-две. Вопрос в том, насколько стремительно будет распространяться вирус. Это, частично, и в руках граждан, и в руках власти. Как будет организовано и тестирование, и изоляция, и, возможно, определенные ограничения. И посмотрим, сколько среди нас действительно вакцинированных», — заявил медик.

Кроме того, Донской отметил, что в странах, где распространился «Омикрон» — этот штамм вытеснил другие варианты вируса. Он считает, что в Украине тоже произойдет аналогичная ситуация.

«Единственное отличие, что «Омикрон» действительно имеет такое неприятное свойство – он действительно «обманывает» иммунную систему гораздо сильнее, чем его предшественники. Поэтому, даже люди с двумя дозами все равно имеют серьезные риски заболеть. Собственно на этом и базируется идея бустерной дозы вакцины, для того, чтобы ситуативно усилить резистентность, потому, что ее у многих не хватает», — сказал Донской.

Врач заявил, что бустерную дозу, в первую очередь, необходимо сделать людям, относящимся к группам риска.

Стоить добавить, что ранее врач-иммунолог Андрей Волянский рассказал, кому необходимо привиться 3-й дозой вакцины от коронавируса.