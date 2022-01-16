Специалисты сообщили, что «Омикрон», который распространяется очень быстрыми темпами, вытесняя другие штаммы инфекции, не последняя версия коронавируса.

По словам экспертов, каждая инфекция является возможностью для мутации вируса, что подтверждает «Омикрон», который инфицирует людей намного быстрее, чем его предшественники, информирует «НБН» со ссылкой на Associated Press.

Эпидемиолог инфекционных заболеваний из Бостонского университета Леонардо Мартинес объяснил, что у «Омикрона» с быстрым распространением больше возможностей эволюционировать и видоизменяться, что приведет к появлению большого количества новых видов COVID-19.

По мнению специалистов, «Омикрон» будет повторно заражать людей, которые ранее перенесли ковид, чаще, чем штамм «Дельта». Помимо этого, новый штамм коронавируса способен вызывать «прорывные инфекции» у тех, кто сделал прививки от COVID-19, и одновременно поражать не вакцинированных людей.

Кроме того, «Омикрон» может инфицировать человека после заражения уязвимых к вирусу животных. Также новый вариант коронавируса способен заносить людям «двойные инфекции».

Отметим, что в Европе регистрируют случаи одновременного заражения гриппом и «Омикроном». Микс двух инфекций получил название «Флорона». Академик рассказал, почему такое сочетание заболеваний опасно для человека.