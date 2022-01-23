Медик сообщил, что в конце января-начале феврале украинцев накроет новая волна коронавирусной инфекции. Согласно прогнозу Бережнова, в сутки будут фиксировать до 40 000 новых случаев инфицирования.

Врач предупредил больницы о том, что они должны быть готовы к приему пациентов с COVID-19, которым необходима госпитализация, сообщает «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Снижение случаев инфицирования коронавирусом украинцам стоит ожидать с наступлением теплого времени года, когда люди будут чаще проводить время на улицах и проветривать помещения.

Бережнов отметил, что эффективной мерой борьбы с вирусом является локдаун. Медик объяснил, что жесткий карантин «бьет» по экономике страны, однако эта сфера выигрывает, если посчитать количество заболеваний, которые он предотвращает.

Врач добавил, что кроме украинцев, которые должны соблюдать карантинные ограничения, никто не поможет исправить ситуацию с эпидемией коронавируса в стране.

В то же время врач Тарас Жиравецкий заявил, что во время вспышки «Омикрона» каждый десятый житель Украины будет инфицирован ковидом. В связи с этим многие украинцы рискуют повторно заразиться коронавирусом.