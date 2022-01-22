По словам медика, примерто каждый десятый житель Украины, который ранее переболел COVID-19, может повторно заразиться новым вариантом коронавирусной инфекции.

Он сообщил, что среди украинцев множество тех, кто уже переболел коронавирусом, но все же инфицировались новым видом COVID-19. По его убеждению, такие случаи в ближайшем времени будут фиксировать еще чаще, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Жиравецкий уповает на то, что ситуация с заболеваемостью «Омикроном» не будет сопровождаться большим количеством госпитализаций, поскольку многие украинцы, которые привились от коронавируса, переносят болезнь в легкой форме.

Также плюсом «Омикрона, по словам врача, является то, что он быстро проходит, однако «остатки» его предшественника, штамма «Дельта» полностью не исчез.

Прогнозирует резкий всплеск «Омикрона» и главный санитарный врач Украины. По словам Игоря Кузина, в феврале страну ожидает вспышка нового варианта коронавируса, который будет инфицировать около 60 тысяч человек в день.