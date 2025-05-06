У современного человека есть привычка кушать быстро, однако спешка во время приемов пищи может иметь негативные последствия для организма, в частности для фигуры. Эксперты объясняют, что мозг не успевает получать сигналы насыщения, что приводит к перееданию, информирует «НБН» со ссылкой на издание Health Line.

По словам специалистов, люди, которые едят медленно, потребляют меньше калорий, позволяя организму лучше регулировать грелин и лептин – гормоны, способствующие насыщению.

Тщательное пережевывание еды улучшает пищеварение, снижает уровень стресса, увеличивает удовольствие от блюд. В результате это помогает контролировать вес и улучшает самочувствие.

Чтобы выработать привычку есть медленно, нужно следовать 6 простым правилам:

Больше жуйте;

Не голодайте;

Пейте воду во время еды;

Не отвлекайтесь от процесса еды на гаджеты;

Работайте над процессом сознательного питания;

Выбирайте пищу, которая нуждается в большем жевании.

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