Признаки нового вида коронавирусной инфекции существенно отличаются от предыдущих штаммов. Повышение температуры, отдышка и потеря обоняния уже не занимают лидирующие позиции в рейтинге распространенных симптомов.

Руководитель исследования ZOE Covid Тим Спектор вместе со своей командой изучил данные о признаках положительных случаев варианта «Омикрон». Специалисты изучили сравнили симптомы нового вида коронавируса с его предшественниками, в частности со штаммом «Дельта».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Express.

Не смотря на быстрое распространение «Омикрона», который получил преимущество против вакцин от COVID-19 благодаря мутациям шиповидного белка, общество стало более устойчивым к коронавирусной инфекции.

Многие люди имеют два слоя иммунитета. Природный иммунитет и иммунитет, полученный путем вакцинации помогают организму легче переносить заболевание «Омикроном».

Из-за мутаций вируса изменились и признаки его появления, поскольку на первый план вышел новый штамм. По словам профессора, два года назад ученые поняли, что оригинальная и альфа-версия COVID-19 имеют три главных признака – повышенную температуру, кашель и потерю обоняния. Кроме самых распространенных проявлений болезни, ученые также насчитали около 20 других симптомов.

Изменения признаков коронавируса эксперты зафиксировали с появлением «Дельты», даже у людей, которые делали прививки от коронавируса. Симптомы все больше напоминали проявления простуды (насморк, боль в горле, кашель, чихание, головная боль). «Омикрон» продолжает тенденцию своего предшественника.

У вакцинированных пациентов, которые инфицировались новым штаммом, профессор выделил пять главных признаков – насморк, головную боль, легкая или сильная усталость, боль в горле и чихание. Среди зараженных «Омикроном» только половина жаловалась на классические признаки инфекции, такие, как повешение температуры, кашель или потерю обоняния.

Отметим, что в нашей стране в следующем месяце ожидается вспышка «Омикрона». Врач Тарас Жиравецкий считает, что многие украинцы во время новой волны переболеют коронавирусом во второй раз. Новый вариант COVID-19 инфицирует каждого десятого человека.