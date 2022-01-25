Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир «Украина 24», известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский утверждает, что идея о введении принудительной вакцинации от «ковида» в Украине не то, что не очень хорошая, но недопустимая. Среди аргументов кандидат медицинских наук называет то, что государство не предоставляет гражданам Украины качественную медицинскую помощь.

Говоря о решении австрийских властей ввести принудительную вакцинацию для всех совершеннолетних в стране с февраля месяца, Евгений Комаровский отметил:

«Действительно, государство могло бы требовать выполнять такие меры, но только в том случае, если оно обеспечивает качественную и бесплатную медицину».

Согласно его словам, в случае если пациент продолжает лечиться за свои же деньги, то вакцинация является добровольным выбором. Согласно мнению педиатра, на территории украинского государства изначально нужно провести реформу в сфере медицины, обеспечить украинцев необходимой помощью, а уже после этого требовать от них обязательной вакцинации.

Кроме того, ранее Комаровский высказался относительно того, для кого штамм Omicron представляет самую большую опасность.