Национальная служба здравоохранения Англии представила список симптомов, на которые особенно важно обращать внимание. У инфицированных новым видом коронавируса присутствуют и основные проявления болезни, такие, как озноб, лихорадка, кашель, искажение или полная потеря вкусов и запахов.

В то же время медики установили, что у зараженных «Омикроном» могут быть нетипичные признаки, которые могут возникать и исчезать в течение дня, — напряжение в глазах, снижение слуха, звон в ушах и головокружение, информирует «НБН».

У пациентов с вирусными инфекциями часто появляется головокружение из-за истощения организма, поскольку болезнь бьет по вестибулярной системе. Такой признак наличия вируса связан с другими перечисленными симптомами. Кроме того, у инфицированных «Омикроном» часто наблюдаются головные боли.

По словам специалистов, эти проявления нового штамма коронавируса могут на протяжении дня появляться и исчезать, однако если соответствующие признаки не исчезают и имеют сильную интенсивность, важно обращаться за медицинской помощью.

«Омикрон» заражает не только не привитых, но и вакцинированных людей. Профессор Тим Спектор рассказал, какие симптомы нового варианта ковида отличаются от его предшественников.