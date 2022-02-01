Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на слова Радуцкого, передает «НБН».

«Я очень хочу оказать поддержку по переносу графика пленарных заседаний ВРУ. Ведь мы ожидаем, что на этой неделе будем иметь по 50-60 000 заболевших каждый день», — с тревогой отметил чиновник.

Затем он добавил, что большое средоточие людей в определенных помещениях способствует ухудшению ситуации, связанной с заболеваниями.

«Я упрекаю коллег, которые не понимают всю серьезность ситуации: они говорят, что носить маски необязательно. Так еще и критикуют отмену пленарных заседаний…Работа будет продолжаться, но без угроз новых заражений», — заключил Радуцкий.

При этом на Западе усомнились в адекватности политиков Украины: Береза показал, что написали в Европарламенте.