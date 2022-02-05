Об этом сообщает France 24, передает “НБН”.

Анализ, опубликованный в журнале “Science”, показал, что пациенты, инфицированные новым “вариантом VB”, имели в 3,5-5,5 раза более высокие уровни вируса в крови, чем те, кто инфицирован другими вариантами, а также более быстро угасающую иммунную систему.

Тем не менее, исследование также показало, что после начала лечения люди с вариантом VB имели аналогичное восстановление иммунной системы и выживаемость с людьми с другими вариантами ВИЧ.

Вирус ВИЧ постоянно развивается, настолько, что у каждого инфицированного человека есть немного другая версия. Однако было обнаружено, что вариант VB — новый штамм — имеет более 500 мутаций.

Врачи обычно измеряют ухудшение иммунной системы ВИЧ, отслеживая снижение CD4 Т-клеток, которые нацелены на вирус и имеют решающее значение для защиты организма от инфекций.

У пациентов, инфицированных вариантом VB, снижение CD4 происходило в два раза быстрее по сравнению с другими вариантами, «подвергая их риску развития СПИДа гораздо быстрее», говорят исследователи.

«Поскольку вариант VB вызывает более быстрое снижение силы иммунной системы, это делает критически важным, чтобы люди диагностировались на ранней стадии и начинали лечение как можно скорее», — отмечается в заявлении для прессы.

«Это ограничивает количество времени, в течение которого ВИЧ может повредить иммунную систему человека и поставить под угрозу его здоровье», — добавил Фрейзер — главный исследователь проекта.

Как сообщалось ранее, в ЕС от гепатита умирает больше людей, чем от СПИДа и туберкулеза.