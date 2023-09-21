В своем Telegram-канале советник городского главы сообщил, что мариупольские больницы переполнены ранеными солдатами «второй армии мира», поэтому оккупанты решили закрыть стационары для приема гражданских, информирует «НБН».

По словам чиновника, мариупольцев накачивают таблетками и обезболивающими, после чего отправляют домой. Россияне называют такое оказание медицинской помощи «лечением в спокойной обстановке».

Андрющенко объяснил, что из-за игнорирования лечения горожан и «высокой квалификации» медиков уровень смертности во временно оккупированном городе не снижается. Еженедельно умирают от 300 до 400 жителей.

Ранее советник мэра рассказал, сколько россиян «отминусовало» движение сопротивления в Мариуполе за последние недели.