О том, что в результате полномасштабной агрессии РФ против Украины, россияне продолжают сталкиваться с дефицитом медработников, так как после объявления мобилизации в государстве-террористе (сентябрь 2022-го года), не менее 2 процентов врачей и медработников решили оперативно покинуть свою страну, ради избежания призыва в армию Путина (удалось пополнить ряды оккупантов лишь 3 000 человек), пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В соответствии с информацией аналитиков военной разведки Британии, уже в ноябре прошлого года, медицинской сфере РФ не хватало около 26 500 врачей и 58 200 среднего медперсонала — в 22 регионах страны-агрессора фиксируется значительная нехватка медиков, а еще в 7 она характеризуется как острая.

Впрочем, уже на протяжении последних 3-х месяцев (по состоянию на конец января текущего года), количество врачей уменьшилось еще больше — на 7 500, однако местный социум полагает, что такая тенденция вызвана вовсе не бегством в другие страны, а низкой зарплатой и продолжительным рабочим днем.

Таким образом, ощутимое ресурсное и финансовое бремя поддержки войны РФ в Украине, отрицательно повлияло на гражданские сектора, обслуживающие российское население, не заметно никаких явных признаков того, что указанная динамика относительно сокращения численность медработников улучшится в 2024-м году.

Ранее мы писали о том, что британская разведка проанализировала, как удар ВСУ по «Бельбеку» отразился на воздушной активности РФ.