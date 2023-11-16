Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Волынского областного центра контроля и профилактики болезней в социальной сети «Фейсбук».

В сообщении отмечается:

В ноябре был зафиксирован очередной случай вирусного гепатита А. На этот раз заболел взрослый человек из Луцкой общины.

В это же время отмечается, что в зоне заболевания было проведено эпидрасследование, установлен круг контактных, за которыми сейчас продолжается медицинское наблюдение. Все они сдали отрицательные результаты на вирус гепатита А.

Помимо прочего, во время коммуникационных мероприятий специалисты центра отмечали методы профилактики этого заболевания.

Что нужно делать, чтобы не заболеть гепатитом А?

Чтобы снизить риск заболевания гепатитом А нужно мыть руки водой с мылом, как минимум, на протяжении двадцати секунд. Также нужно всегда мыть руки перед приемом и приготовлением пищи, а также после уборной.

Перед потреблением в пищу нужно мыть фрукты чистой водой.

Если нет уверенности в том, что вода с крана или колодца безопасна, тогда нужно использовать только бутилированную воду, или же кипяченную.

Нужно следовать рекомендациям из официальных источников информации по безопасности воды в вашем регионе.

Напомним, ранее в Минздраве ответили, есть ли угроза эпидемии гепатита А в Украине.