Об этом сообщает Nature, передает “НБН”.

Даже легкий случай может стать причиной сердечно-сосудистых проблем у человека, переболевшего коронавирусом. Об этом сообщается в новом исследовании. Медики обнаружили, что показатели многих состояний, таких как сердечная недостаточность и инсульт, были значительно выше у людей, которые выздоровели от COVID-19, чем у людей, у которых не было этого заболевания.

Более того, риск был повышен даже для тех, кто был моложе 65 лет и не имел факторов риска, таких как ожирение или диабет.

Как говорит Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета, не имеет значения, молоды вы или стары, курили вы или нет.

Люди, которые выздоровели от COVID-19, показали резкое увеличение 20 сердечно-сосудистых проблем в течение года после заражения. Например, у них было на 52% больше шансов иметь инсульт, риск сердечной недостаточности увеличился на 72%.

Медицинские работники во всем мире должны быть готовы к решению проблемы с волной сердечно-сосудистых заболеваний в виде последствий болезни. Но поскольку большое число случаев COVID-19 по-прежнему напрягает медицинские ресурсы, Аль-Али опасается, что органы здравоохранения слишком долго откладывают подготовку к последствиям пандемии.

Украинский врач также назвал новые тревожные симптомы коронавируса с которыми точно стоит обратиться к врачу. Чтобы пандемия закончилась как можно быстрее, ученые из США принялись за тестирование новой “супервакцины” от заболевания.