Об этом сообщает Cursorinfo, передает “НБН”.

Стало известно, что вирус сам по себе не поражает волосяные луковицы, однако после перенесенной инфекции он нарушает микроциркуляцию крови, что ухудшает питание волосяного покрова и становится причиной их выпадения.

Также вирус влияет на освобождение специфических белков и пептидов — цитокинов, а они, в свою очередь, повреждают структуру волосяного матрикса.

На процесс выпадения волос влияет также стресс, который испытывает больной. Именно в таком подавленном и тревожном состоянии происходит синтез особых нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, которые влияют на весь гормональный фон, включая и рост волос.

Известно, что выпавшие после коронавируса волосы начнут расти спустя 3-4 месяца. Медики рекомендуют добавить в свой рацион Омега-3 и витамины группы Б для ускорения этого процесса.

В Украине начали применять новое лекарство для лечения коронавируса.