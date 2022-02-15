Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Вместе с тем, по словам врача-иммунолога Аллы Волохи, он хорошо зарекомендовал себя и как «оружие» против коронавирусной инфекции.

«Использование препарата «Молнупиравир» приводит к прекращению образования новых молекул РНК, и вирус не может далее размножаться и продолжать заражать организм», — пояснила врач.

Стало известно, что «Молнупиравир» уже начали применять в Украине. Получить этот препарат можно бесплатно и только через своего семейного врача, в свободном доступе его не будет. А назначаться он будет исключительно больным, которые находятся в группе риска. Для достижения высокой степени вероятности выздоровления «Молнупиравир» важно употреблять в первые 5 дней после заражения инфекцией.

Медики считают, что появление подобных лекарственных средств может способствовать резкому сокращению тяжелых случаев заболевания и смертей от коронавируса и стать началом конца пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что После перенесенного «Омикрона» от кофе лучше отказаться: врачи назвали причины.